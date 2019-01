El Partido Animalista Pacma ha expresado su desacuerdo con las declaraciones emitidas por la candidata Popular cántabra Ruth Beitia , en las que asemeja "el maltrato animal con el de una mujer o un hombre". Pacma considera que son "situaciones distintas, pero que ambas merecen su desprecio". Ha tardado poco Ruth Beitia en aclarar vía Twitter que "no ha querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo piensa y también porque lo considera absurdo". Reitera que se ha "expresado mal y que se ha entendido algo diferente a lo que quería decir".

La respuesta de Pacma al respecto ha sido medida. Pacma, que siempre ha defendido la condición de animales como "seres sensibles, que no se reconocían como tal, que sienten y no son cosas" y que han luchado siempre por poner en marcha la Ley Cero, que el Partido Animalista presentó en mayo en el Congreso de los Diputados, no cree que "comparar ambas situaciones sea la solución, y que son cuestiones diferentes". Como partido, reconocen, "trabajan para tratar de erradicar el maltrato animal" y, como seres humanos, "también rechazan el maltrato a cualquier persona. Eliminar la lacra que acecha a las mujeres también nos importa", indica su portavoz de prensa.