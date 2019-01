Ruth Beitia rectifica sus palabras y las achaca a los nervios del directo

"Quiero aclarar mis palabras esta mañana en el programa de Carlos Alsina. No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir. Espero haber aclarado este malentendido y lamento profundamente que los nervios del directo me hayan jugado una mala pasada. Espero que todos nos centremos ahora en lo importante, que es defender los derechos de las mujeres, y no en anécdotas como la de esta mañana", ha dejado claro la exatleta Ruth Beitia y ahora cabeza del PP en Cantabria tras la polémica de sus palabras en las que señalaba que "se debe de tratar por igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados".