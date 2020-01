La fiscalía de Manresa se opone al habeas corpus solicitado por el padre y la mujer de Junqueras para liberarlo

L a Fiscalía de Manresa (Barcelona) se ha opuesto este viernes a la petición de libertad del líder de ERC, Oriol Junqueras, presentada por sus familiares mediante el procedimiento del 'habeas corpus' en los juzgados de este municipio. Fuentes scales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha alegado a la jueza que no procede la incoación del procedimiento de 'habeas corpus'.

El habeas corpus serviría para que Junqueras sea presentado en un plazo preventivo ante el juez de instrucción, quien podrí a ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente para que esté encarcelado.

El exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exonerado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no excarcelarle para que pudiera asistir al pleno del Parlamento Europeo y hacer efectiva su condición de eurodiputado, alegando que "tener el gobierno no significa tener el poder". Así se ha expresado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde sí carga contra los poderes del Estado, asegurando que buscan "venganza, no justicia".