La pandemia afecta a la salud mental: 2020 fue el año con más suicidios del siglo

Y es que hay otra emergencia sanitaria, la salud mental. La pandemia agravó los trastornos de Sara: "Me empecé a sentir culpable por salir a la calle", asegura. "Me empezaron a dar muchísimos ataques de ansiedad", confiesa.

Ella está en manos de profesionales, "tengo fe en que los terapeutas me ayuden o me renueven como persona no rota".