España exige desde este lunes PCR negativa a los pasajeros que lleguen por avión o barco

No serán válidas otras pruebas que no sean la PCR. No se aceptarán test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento. En el caso de que los pasajeros no se hayan realizado la PCR tendrán la opción de hacerse un test de antígenos a su llegada, pero serán sancionados. Estos test de antígenos serán realizados por el personal que esté haciendo los controles sanitarios.