Los primeros vuelos a España con PCR negativa: mostrar el test antes y después de subir al avión

Los detalles al subir al avión: "Nos han pedido la PCR negativa antes del billete"

En cuanto a la forma de enterarse de que tenían que llevar al aeropuerto una prueba negativa, el chico explica que fue la compañía la que se lo informó con un mensaje: " En mi caso, American Airlines me avisó, pero ya estaba totalmente informado por mi familia".

María explica los mismos pasos que su compañero y además añade que el trámite a la hora de embarcar no ha tenido mucha dificultad: "Le he enseñado mi formulario, la PCR y me han dejado pasar, ha sido todo muy sencillo y muy rápido".