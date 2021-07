Sánchez dice que la oposición es "la más furibunda de la UE" y basa sus ejes en decir "no a todo" y "váyase"

"A mí me parece que efectivamente necesitaríamos tener una relación algo más cordial y constructiva entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Creo que además es algo que agradecería la ciudadanía. En el Gobierno hacemos todo lo posible por tener la mejor de las relaciones. Me cuesta y es frustrante, entiendo, para la ciudadanía, que cada vez que hablamos de la política se encienda el interruptor de los improperios . Tenemos una oposición furibunda, la mas furibunda de la UE . Creo no exagerar la realidad de lo que estamos viviendo. La oposición basa sus dos ejes en decir ‘no a todo’ y ’váyase señor Sánchez’", ha dicho exactamente ante Pedro Piqueras.

No obstante, asegura: "Yo no desisto", y recuerda que "dos no bailan si uno no quiere". "Creo recordar a Casado decir hoy mismo que en España no se vota libremente. Lamento mucho que se digan esas cosas. Detrás de esa declaración hay una crítica que comparte con la ultraderecha, que es calificar a este Gobierno de ilegítimo", ha denunciado.