Pedro Sánchez, cara a cara con Piqueras: "Cuba no es una democracia"

Una crisis profunda, con cambios sorprendentes y por qué no decirlo traumáticos. Varios nombres impresionan. En primero el de José Luis Ábalos, el hombre fuerte del partido en el Ejecutivo que reaccionó al cese con su adiós a la secretaría de Organización del Partido. No ha sorprendido menos el adiós de Iván Redondo, todopoderoso en Moncloa y visto con malos ojos en el partido. Y también el adiós de Carmen Calvo . Tres sanchistas de pro, eliminados del Ejecutivo en pro de una nueva senda que muchos vaticinan más centrada y en la que vuelven algunos defenestrados del pasado. El caso de Ábalos ha sido el que más dolor ha causado. No se ha ido ni contento ni agradecido. Sánches ha trasladado a todos ellos su gratitud por todos ellos.

"Hacemos todo lo posible por tener la mejor de las relaciones. Me cuesta y es frustrante entiendo para la ciudadanía que cada vez que hablamos de la política se encienda el interruptor de los improperios. Tenemos una oposición furibunda, la mas furibunda de la UE. Creo no exagerar la realidad de lo que estamos viviendo. Sus dos ejes son decir no a todo y váyase señor Sánchez. Necesitamos estabilidad. Abordar los fondos europeos y abordar una serie de reformas para apuntalar la recuperación y hacer que sea sostenible en el tiempo. Que sea verde, digital, que dé oportunidad a la gente joven. Por qué no decirlo, también cumplir con las obligaciones constitucionales. El PP lleva bloqueando el órgano de Gobierno de los jueces desde que ha perdido las elecciones, con una representación que viene de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Yo no desisto. Dos no bailan si uno no quiere. Creo recordar a Casado decir hoy mismo que en España no se vota libremente. Lamento mucho que se digan esas cosas. Detrás de esa declaración hay una crítica que comparte con la ultraderecha, que es calificar a este Gobierno de ilegítimo".