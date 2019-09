Sánchez culpa a todos los demás: “Nos lo han hecho imposible”

"Elegiría siempre proteger a España y es lo que he tenido que hacer"

"Pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el 10 de noviembre"

Incapaz de lograr respaldo, 142 días después de las elecciones generales del 28 de abril, Sánchez se ha resignado a confirmar que España está "abocada a unas nuevas elecciones". Tendrán lugar el 10 de noviembre, fecha en la que ha emplazado a los españoles a decir "aún más claro" que quieren apostar por "un gobierno progresista", volviendo a darle el apoyo y la victoria al Partido Socialista.

Culpa a los "partidos conservadores" de no darle su abstención

“Quiero compartir mi visión de lo acontecido. En primer lugar hay que recordar algo evidente, y es que los españoles votaron y hablaron claro. Lo hicieron el pasado mes de abril y aún más claro el pasado mes de mayo. Consistió en elegir avanzar o retroceder en tiempos de justicia social. Los españoles eligieron avanzar. Avanzar con seguridad y moderación. Votaron un gobierno progresista cuya estabilidad dependiera de fuerzas no independentistas. Para que la gobernabilidad de este país no estuviera condicionada por fuerzas no independentistas necesitábamos la abstención de las formaciones conservadores. No un apoyo, insisto: una abstención. Lamentablemente los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desprenderse de la estabilidad de nuestro país. Desgraciadamente el partido que se dice centro-liberal nada tiene que ver con los centro-liberales europeos y prefiere poner un cordón sanitario".

Carga contra Unidas Podemos y pide mayoría parlamentaria

"Necesitábamos también del acuerdo de Unidas Podemos. Y eso tampoco ha sido posible. Unidas Podemos es el único partido a la izquierda que ha impedido cuatro veces un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora la formación de un Gobierno liderado por el PSOE. Por lo tanto, en esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral", ha reprochado, señalando a los de Pablo Iglesias.

En este sentido, ha aseverado que "España no necesita dos gobiernos en uno". "No necesitamos un gobierno en prácticas. Necesitamos un gobierno estable, que dure, sólido", manifestando su deseo en que los votantes, el próximo 10 de noviembre, no dividan el voto de la izquierda: "Si los españoles han visto que Unidas Podemos han bloqueado la formación del Gobierno, espero que esa mayoría parlamentaria se la den al PSOE para que no haya más bloqueos", ha expresado.

"Lo he intentado por todos los medios"

Reiterando su voluntad, ha asegurado haber hecho todo lo posible por formar el Gobierno que, a su juicio, necesitaba España para tener estabilidad. "Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado formar un Gobierno. No cualquier Gobierno. Uno que a mi juicio necesita España; con vocación de transformación y acuerdo en las grandes reformas que necesita España", ha recalcado, antes de justificar:

"Elegiría siempre proteger a España y es lo que he tenido que hacer finalmente. Los españoles necesitan un gobierno estable y coherente, no compartimentado, paralizado y con fecha de caducidad. Los españoles necesitan un gobierno capaz de encarar los retos importantes y trascendentales que tenemos como país”, ha sentenciado.