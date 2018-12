Pedro Sánchez presentará en enero los Presupuestos tras la debacle en Andalucía

No ha querido el presidente especular con unas elecciones si no son aprobados, pero ha sido el primer mensaje en la entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras . "Si el poder legislativo los rechaza deberán responder ante los ciudadanos a los que se les impide tener unos presupuestos que necesitan", ha sido la respuesta del presidente ante insistencia de Piqueras de conocer si su rechazo podría provocar la convocatoria de elecciones. O lo que es lo mismo, Sánchez es partidario de seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible y ha tomado la determinación de alargar los tiempos tras los resultados electorales en el fortín del PSOE.

Apuesta por limitar la inviolabilidad del Rey

El presidente, preguntado por esta cuestión, puesta en duda por la ministra de Justicia, Dolores Delgado , al considerar que no estaba en el plan de aforamientos, ha señalado que es "partidario de limitar la inviolabilidad del Rey y lo he hablado con él".

Ha querido en este punto Sánchez hacer una defensa de las cualidades de Felipe VI atacado en los últimos tiempos por algunos de sus socios de Gobierno. "Tenemos un jefe del Estado contemporáneo que ha asumido de una manera muy acertada y certera la lucha contra el cambio climático, la igualdad, la unidad territorial...", y cuando hemos hablado de la reforma constitucional sobre los aforamientos en cuanto al Rey hablamos de una reforma agravada. Pese a todo Sánchez cree que el Rey ha dejado caer que no tendría inconveniente.

Vox ha crecido por la debilidad de Casado

"Soy sobretodo presidente del Gobierno" , y lo que deseo es "recuperar la confianza de los votantes que se han quedado en casa", ha señalado Sánchez ante la debacle de las elecciones andaluzas. Escasa autocrítica. "Me preocupa la estabilidad y gobernabilidad de Andalucía" , ha recalcado sin incidir más en la herida. De hecho ha puesto por encima su papel como presidente a la secretaría general del PSOE.

"Es un error insultar a los votantes de Vox"

En cuanto al tema de la inmigración , una de las bases del éxito de Vox por su dureza en este tema, el presidente ha señalado que " puede explicar una parte de su resultado electoral, pero creo que es un voto de protesta y creo que es un error insultar a los votantes de Vox. Hay que combatir sus políticas y a sus político s y decir a sus votantes que ante los problemas que ellos sufren como son la desigualdad, el miedo... la solución está en consolidar derechos y libertades , no en poner en cuestión el aborto, la lucha contra la violencia de género, o la cobertura sanitaria. Lo que hay que hacer es movilizarse y no radicalizarse", ha sentenciado.

"Hay líderes con cuajo que no pactan con la ultraderecha"

Sánchez ha querido atacar a la derecha, deseosa de formar gobierno en Andalucía tras casi 40 años de Gobierno socialista. "Hay líderes con cuajo que no pactan con estos partidos como Merkel, pero aquí las dos derechas quieren pactar con ellos, y eso lo tomarán en cuenta los españoles".

Sánchez, que se proclama antifascista, cree que hay que apostar por una sociedad que no deje a nadie atrás, que defienda subir el SMI a 200 euros, que defienda a los que tienen menos recursos, "mi hija va a un colegio público", ha puesto a modo de ejemplo.

Franco será exhumado y no en la Almudena

Respecto a la exhumación de los restos de Franco tras la decisión del Supremo de admitir el recurso de la familia del dictador, el presidente considera que "se llevará a cabo y no se producirá en la Almudena. En el 2019 vamos a hacer algo importante, lanzaremos un mensaje de democracia".

No cree Sánchez que "la exhumación haya fomentado la ultraderecha, porque siempre ha existido, pero el problema es que el liderazgo del PP es débil. Ahora Abascal es un referente que no encuentra esa gente en Pablo Casado. Otros líderes tuvieron la virtud de acoplar y moderar. Por eso me llama la atención que Casado celebrara los resultados de las elecciones". A Rivera le espera intentando explicar a Macron su apoyo a un partido similar al de Le Pen en España, ha lanzado como aviso a navegantes.