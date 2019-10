"Esto es una dictadura, un poco de dignidad": las imágenes de la 'pelea' de los Franco con las autoridades

Habrá imágenes de la exhumación de Franco. Ya han salido las primeras, esos minutos tensos de los que la familia Franco se quejó nada más acabar la exhumación. "Esto es una dictadura. Ya está bien, hombre. Un poquito de dignidad. Pero déjennos salir. Después de lo que han hecho...", son algunos de los comentarios que se escuchan en una grabación que en teoría no debería existir porque el Gobierno había previsto que no hubiera. También dijo que la exhumación no sería un show y acabó siendo retransmitida como una película de Hollywood. Cosas de la campaña.