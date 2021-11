Pero, ¿Qué hay de los no vacunados? , con el ascenso de la incidencia en España de cara a las navidades y con nuestros vecinos europeos en plena sexta ola con restricciones para contener el avance del coronavirus, el foco se pone en aquella parte de la población que han decidido no vacunarse.

Se estima que hay en España 3.922.172 personas en edad de ser administrada la vacuna que se encuentran sin vacunar y no quieren hacerlo. En el último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja datos sobre el perfil de aquellas personas que han decidido no vacunarse.

"Hay que seguir poniendo en valor" e informar a la población para animar a la vacunación a aquellos ciudadanos que aún no lo hayan hecho, de ahí la iniciativa de informar todas las semanas, el jueves, de la incidencia en grupos vacunados en contraste con la no vacunada, porque es fundamental poner el valor en el efecto de la inoculación", ha advertido.



Las personas no vacunadas tienen un riesgo de hospitalización "18 veces mayor y 25 veces mayor de morir por esta enfermedad", ha añadido la secretaria de Estado, quien ha especificado que, por ejemplo, en la franja de edad de entre 60 a 69 años, la incidencia entre no vacunados sube al 181,5.



Respecto a la hospitalización, en el grupo de 30 a 50 años el riesgo de ingreso sería 10 veces menor si se está vacunado, y la tasa de fallecimientos del grupo de 60 a 79 años vacunados es de 0,1 % y 25 veces mayor en las personas no vacunadas.