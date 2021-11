Carolina Darias: sí a la dosis de refuerzo para mayores de 60 y sanitarios y a un semáforo covid sin restricciones

"Entramos en esta pandemia sin cartas de navegación, pero es muy cierto que cada vez tenemos más conocimiento. De ahí la importancia de la prevención y la vacunación ", ha reiterado, para a continuación continuar explicando que, en materia de prevención, debemos seguir aplicando efectivamente las medidas que ya sabemos que funcionan. Entre ellas, ha citado "el uso de mascarillas , que sigue siendo obligatoria en interiores , y en exteriores cuando no hay esa distancia de seguridad como establece la ley 2/21; el lavado de manos ; la distancia social ; y la ventilación en espacios interiores".

"Y el camino no ha sido fácil. No ha sido fácil para llegar al 70% de vacunados, y ahora el 90%. Sabemos que las vacunas funcionan, y es fundamental. Es fundamental seguir vacunando al porcentaje pequeño de personas que aún no se han vacunado, y es muy importante continuar con las dosis de refuerzo a los dosis que se han ido incorporando", ha dicho Carolina Darias, para pasar a continuación a destacar los avances en este sentido en la estrategia de vacunación, comunicando que se ha acordado aprobar su aplicación para un nuevo grupo: mayores de 60 años y profesionales sanitarios.