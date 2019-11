Indignación entre las 500 personas que han pasado la noche atrapadas en la AP-7 por la "barbarie" indepe

“Secuestradas”, así se sienten las personas que han sufrido el colapso en la AP-7. Veinte horas ha llegado a estar un camionero que decía sentirse así, asegurando que lleva “tres noches secuestrado, esto es inhumano”. Hay quienes no entienden esa forma de quejarse de los independentistas y piden que “protesten donde tienen que protestar”. A otros les molestaba los conciertos que organizaron anoche, porque se estaban “divirtiendo, no estaban reivindicando nada”. Manifestaciones a favor de la independencia que trastoca las vidas de quienes no comparten sus ideales. Personas atrapadas que “quieren ir a casa y tener una vida normal”, porque están sin comer, sin batería en el móvil, sin dormir… incluso tienen que acercarse sus familiares a acercarles mantas y comida para sobrellevar la noche.