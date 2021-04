Edmundo Bal: "Esto parece el Madrid del 36, Ciudadanos es más necesario que nunca"

Edmundo Bal, ante el reto de no desaparecer de la Asamblea de Madrid

La operación en Murcia ha provocado una diáspora y un nuevo golpe por la formación

Edmundo Bal, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos tiene un reto inmenso ante sí. Este abogado del Estado que dio la cara ante el 1-O y no se plegó a las ordenes de nadie, es ahora el rostro de Ciudadanos en Madrid con un nivel de conocimiento del 60%, y una valoración del 4,3. No es mucho para sustituir a un Ignacio Aguado al que sus piruetas en la sombra le llevaron al suelo. Dice Edmundo que el mismo Aguado le pidió ocupar su sitio, tal vez porque Ciudadanos podría verse obligado a pactar con Ayuso y con él habría sido imposible. Ahora, la realidad es más sombría aunque Edmundo no pierde la fe y dice no creer en las encuestas. Unas encuestas que dejan a Ciudadanos fuera de la Asamblea madrileña destruido por sus errores y la polarización.

"Nosotros no creemos en las encuestas, queda mucho partido que jugar, y esta no es muy creíble. Los ciudadanos son garantía de moderación y centralidad. Esto recuerda al Madrid 1936, y no en el que yo vivo. Madrid es una tierra de acogida, no se les pregunta de dónde son. Hay que frenar los extremos, el centro es más necesario que nunca. En educación unos intentan acabar con la concertada y otros apuesta por el pin parental, por ejemplo. Nosotros garantizamos la libertad de los padres. Eso es sentido común", ha defendido Bal.

Piqueras lo ha dicho de forma gráfica. Su intento de Salvar a Ciudadanos en Madrid es como aquella película de Salvar al soldado Ryan -y ya se sabe cómo acabó el que lo intentó-. Ciudadanos se la juega, aunque Edmundo no ha dejado el acta de diputado. Y así se lo recordado Piqueras. Se puede ser temerario, pero hasta cierto punto. Edmundo Bal ha querido dejar claro que él es un servidor público y le queda en este sentido mucho por hacer, aunque haya tenido ofertas más jugosas.

La moción de censura de Murcia lo precipitó todo, y se llevó a Ciudadanos por delante en medio de reproches, luchas y transfugismo. Como el cambio de partido de Cantó (al que le permiten ir con el PP), uno de los símbolos de los naranjas. Ayuso vio su silla en la picota y decidió llamar a las urnas. "No voy a dedicar un minuto en analizar el pasado. Nosotros somos necesarios. ¿Acaso es una casualidad que mientras nosotros hemos gobernado no haya un caso de corrupción en Madrid?". Sí ha recordado que no le sorprendió la marcha de Cantó, al que critica que ponga de escudo que Ciudadanos ha cambiado.

Gabilondo estaba callao mientras Sánchez prefirió a ERC y Bildu

Es hora de recordar que Ciudadanos tocó la gloria con Rivera y pudo pactar con Sánchez, pero el sol deslumbró a su líder, que predijo muchas de las derivas que ahora se ven, pero no supo adaptarse a una realidad que le hacía más influyente en el Gobierno. Quiso liderar la derecha y la foto de Colón acabó con él - una imagen que ahora también se ve en Madrid aunque Bal haga ironía con su situación, Callao, y uno de sus rivales, Gabilondo-. Ciudadanos es ahora la bisagra que quiso ser puerta. En este sentido Edmundo Bal ha defendido a Rivera al decir que "Sánchez no quiso pactar y que el PSOE ya tenía un gobierno pactado con Podemos. Fuimos a nuevas elecciones con una calculadora rota. Podíamos haber tenido un Gobierno de 180 pero Sánchez no quería. Podía haber pactado presupuestos con Ciudadanos pero no quiso. Y Gabilondo estaba callao como la lona en Callao y otros socialistas hablaron", por lo que Bal no cree que Gabilondo no acabe gobernando con Podemos, cono hizo Sánchez.

"No vamos a gobernar ni con Podemos ni con más Madrid ni con Vox"

Sobre los pactos ni una duda. "No vamos a gobernar ni con Podemos ni con Mas Madrid ni con Vox. El Gobierno que teníamos era de éxito y se acabó por la irresponsabilidad de Ayuso" ha dejado claro Bal. Que no ha descartado... pactar con la irresponsable Ayuso.

"Contra el covid, vacunar, vacunar y vacunar"