'Las tres M' de Pedro Sánchez

21.34 Sobre la ayuda económica a España por parte de la UE: “Esos 140.000 millones de euros tienen unas magnitudes inéditas. Aquí estamos hablando de 72.000 millones de euros en transferencias y el resto en préstamos. Los objetivos están marcados: recuperar el crecimiento económico y crear empleo, y hacerlo sobre bases sostenibles. NO podemos ponernos la venda ante cambios y transformaciones que se han acelerado: la transformación digital no solo la estamos viendo en nuestra forma de trabajar sino también en la educación de nuestros hijos. Digitalización, transición ecológica y dos elementos más fundamentales: igualdad de género, porque las mujeres son las principales damnificadas por la destrucción de empleo por la emergencia sanitaria, y la cohesión. La cohesión para que nadie quede atrás, y también territorial, para que haya igualdad de oportunidades en todos los territorios”.

21.31 Cuestionado al respecto de las graves consecuencias que están teniendo las fiestas sin medidas y la relajación durante las actividades de ocio nocturno ha contestado: “El 60% de los nuevos contagiados son asintomáticos. Significa dos cosas: una mayor detección precoz de las CCAA, y en segundo lugar que cada vez son ciudadanos de una edad menor que efectivamente no sienten la urgencia de tener que protegerse porque no se ven tan afectados como las personas de mayor edad. Esa es la cuestión, tenemos que ser todos solidarios. Desde el ayuntamiento más pequeño a la CCAA más grande necesitamos que todos actuemos contra el virus”.

21.28 Sánchez: “La clave es que actuemos como muro y no como transmisor del virus. Un 70% de los casos afectan a menos de 10 personas. El 34% de los brotes que estamos ahora mismo registrado son brotes asociados a conductas sociales en reuniones donde se relajan las medidas de seguridad. Un 24% están asociados a motivos laborales y en particular al sector de los temporeros. Los consejeros de Agricultura y Sanidad están poniendo en marcha protocolos para mejorar la protección de ellos. Las condiciones que sufren son deplorables y tenemos que buscar soluciones”.

21.25 ¿Estamos ante una segunda pandemia?: “Yo creo que hoy estamos mejor preparados que en marzo. Entonces no teníamos la información suficiente que teníamos ahora. Durante estos meses hemos reforzado nuestras capacidades estratégicas, no solo desde el punto de vista hospitalario sino también de detección precoz. El 16 de julio, después del estado de alarma, no se planteó las normas de distanciamiento, de lavado de manos… sino que planteamos un plan de respuesta temprana ante los rebrotes. El 22 de julio presentamos otro para reforzar el material médico. El acuerdo implica un refuerzo entre el Gobierno y las CCAA para que durante los próximos dos años invirtamos 2,5 millones de euros para unidades necesarias para el personal médico y garantizar la seguridad ciudadana”.

21.21 Cuestionado al respecto de por qué se da el dato de 28.400 muertos y no más allá de 45.000 como sostienen otros informe, Sánchez contesta: “Nosotros estamos contabilizando las personas fallecidas que hayan tenido previamente un test PCR positivo. Es lo que nos dice la OMS y es el dato que estamos arrojando proveniente de las CCAA. ¿Eso significa que ese dato sea 100 por cien cierto? No. Cuando pase esta maldita pandemia tendremos los datos suficientes para dar un dato fehaciente de lo que ha ocurrido. Evidentemente, hemos sufrido una tragedia nacional que estamos viendo también ahora mismo en otras partes del mundo, y no solamente por el número de fallecidos, de los cuales yo me hago cargo, sino de las condiciones en que han fallecido, en una absoluta soledad”.