Pedro Sánchez: “Estamos hablando con las autoridades británicas para superar una decisión desajustada”

Sánchez ha asegurado que desde Moncloa y desde el Ministerio de Exteriores “estamos hablando con las autoridades británicas para superar una decisión desajustada”. Asimismo se quieren establecer corredores con los archipiélagos de Baleares y Canarias, pero el Reino Unido no acepta esa propuesta. Al ser preguntado si cabe algún tipo de negociación, el presidente del Gobierno ha dicho que “la labor que está haciendo el Gobierno es hablar con las autoridades británicas para buscar una solución”.

El caso del Reino Unido no es algo aislado, ya que también desde Francia se han recomendado medidas para que sus ciudadanos no viajen a España, en concreto a Cataluña; y desde Bruselas, se señala a Huesca, Lérida y a otras seis comunidades más como lugares a donde no deben viajar los belgas.