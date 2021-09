De patada en la puerta por delito flagrante a allanamiento de morada: los policías antes el juez

La joven pide a los agentes que se identifiquen, ellos lo hacen, pero ella no. Se niega a abrir durante 15 minutos y por eso entran por la fuerza. Y una vez dentro, seis de los jóvenes se niegan a identificarse y por eso, se los llevan detenidos. "Que se cometa un delito no autoriza una patada en la puerta" ha dicho Gonzalo Ospina, abogado del denunciante, en los juzgados de Plaza de Castilla .

Según el atestado, los policías entran porque se estaba cometiendo un delito flagrante pero el juez tiene que determinar si la actuación fue proporcionada. Además, está por ver si se trata de un apartamento turístico alquilado para fiestas o de una vivienda en alquiler. E l juez dirá si estamos o no ante un una allanamiento de morada. La realidad es que los policías han quedado a los pies de los caballos y no menos el Gobierno con estados de alarma inconstitucionales.

El delito flagrante autoriza a la policía a entrar en un domicilio SOLO si hay necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo (STS 701/2005) decía en las redes al ver el vídeo el abogado penalista José María de Pablo. "Si el delito flagrante es la desobediencia por la negativa a identificarse no hay urgencia, la consumación ya se ha producido y no puede evitarse, y no hay efectos del delito que puedan desaparecer. Por tanto, me reafirmo. Delito de allanamiento de morada en concurso con delito de daños (por la puerta).