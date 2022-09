¿Qué le han preguntado los ciudadanos a Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa?

La tercera en hablar ha sido una profesora jubilada de Córdoba, Inés Ruiz, quien ha dedicado toda su vida laboral a la educación: “Quiero hablar de la situación de los pensionistas”, ha señalado, poniendo rápidamente en contexto uno de los principales temas que la preocupan. “Necesitamos seguridad, señor presidente, sobre nuestras pensiones, ya que estamos pasando momentos difíciles. Los precios, cada día, son más altos; agudizan los problemas y muchos de nuestros mayores no llegan ni siquiera a final de mes con lo que perciben. Además, estamos ante un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar el mes que viene. No sabemos si van a subir más, si van a subir menos... Entonces, tampoco sabemos cómo va a evolucionar nuestro futuro. Los jubilados y jubiladas seguimos teniendo mucho que aportar a esta sociedad, y queremos continuar formando parte de ella, contribuyendo con ello con lo que sabemos”, ha recalcado, recordando a Sánchez y todos los presentes que conforman el 21% de la población.