Alberto Núñez Feijóo alaba a Pablo Casado y se resiste a postularse como sucesor antes del congreso extraordinario

Prerguntado sobre su candidatura a presidir el PP, Feijóo ha evitado pronunciarse revelando la respuesta y ha argumentado: “Yo no voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, –la Presidencia del Partido–, ni voy a hacer ninguna valoración sobre la presentación a un congreso que no está convocado. Cuando se convoque es lógico que cualquier candidato podrá presentarse al mismo. Mientras no se convoque sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se va a presentar a un congreso que no está convocado. Intento ser una persona previsible, seria y respetuosa, y la forma es la garantía de las cosas”.