Pablo Casado mantendrá su cargo hasta el congreso extraordinario de abril y se compromete a no presentarse

La reunión entre Pablo Casado y los 'barones' territoriales en la sede de PP --tras un breve receso-- ha superado las cuatro horas tras un intenso debate, en el que la mayoría de los presidentes han pedido al líder del PP que dimita ya, pero él quiere aguantar al menos hasta la Junta Directiva del martes, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Pablo Casado, pues, dejará de ser presidente del PP, pero no hoy, como querían los barones que sí han logrado su compromiso para no volver a presentarse.

Los barones han pedido a Alberto Núñez Feijóo que se presente ya que Pablo Casado no se presentará, según ha confirmado Carlos Iturgaiz, líder del PP vasco. "El presidente Casado nos ha comunicado a todos los barones que él no tiene intención de presentarse para el próximo congreso a la presidencia ", ha dicho Carlos Iturgaiz. "Todos los presidentes autonómicos le hemos pedido a Feijóo que diera el paso para liderar el partido. Él lo va a reflexionar y lo va a pensar. Estamos pensando todos en el futuro de ese partido".

El presidente murciano, Fernando López Miras , uno de los grande valedores de Pablo Casado hata el final ha valorado la actitud de Pablo Casado y ha mostrado su apoyo por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. "El presidente Casado ha estado a la altura de las circunstancias. Ha sido como siempre un presidente responsable, generoso y ha estado a la altura que le exigía la situación. Por lo tanto, creo que es un acuerdo que se merece este partido en el que empezamos un nuevo proyecto que debe salir de un congreso extraordinario", ha dicho López Miras. "Yo personalmente le he pedido al presidente Feijóo que dé un paso al frente y lidere la alternativa que necesita España y que el PSOE no siga gobernando este país".

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que será en el Congreso Extraordinario donde se elegirá al líder. Y se ha cerrado en banda en decir si se presenta o no hasta que no se convoque el Congreso. Feijóo pide que las cosas fluyan, y que no es razonable postularse a una vacante que no es tal. "Pablo Casado ha decidido convocar un Congreso extraordinario antes de esta reunión y será presidente hasta entonces. Pablo Casado es un señor de la política y así quedará reflejado".