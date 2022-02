Dimisión de Casado, Congreso Extraordinario y Feijóo, nuevo líder: lo que piden los barones del PP

Los cuatro barones principales del PP , Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso, han acordado ya que Pablo Casado no puede seguir al frente del Partido Popular y exigen la celebración de un congreso extraordinario del que debe salir una nueva dirección del partido. Lo adelanta la Vanguardia mientras El País deja claro que el líder gallego, intocables tras sus sucesivas mayoría absolutas, le espetó a Pablo Casado eso de "tienes que renunciar ya”.

Ya ni siquiera le vale al dirigente gallego la dimisión de Teodoro García Egea, el secretario general del partido. La cabeza de Casado debe estar ya encima de la mesa. Tiene sentido cuando Isabel Díaz Ayuso ya ha dejado claro que no optará al liderazgo del partido pero necesita que las acusaciones vertidas sobre ella no salgan gratis. Feijóo podría ahora, en una situación extrema del partido, decir sí a liderarlo. Los barones quieren un Congreso extraordinario en semanas. Y no esperar hasta Julio como quería Pablo Casado.