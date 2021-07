Casado sobre Sánchez: "Dicen que se parece a Supermán; estoy de acuerdo; está todo el día volando y cuando habla parece de otro planeta"

"Si Sánchez está con Castro y con Maduro, no puede esperar que Joe Biden le dedique mas de 29 segundos en un pasillo ; el responsable es Pedro Sánchez y España no se lo merece", ha señalado durante su intervención en el congreso regional del PP de Baleares.

Otro tema del que ha hablado el presidente del PP han sido las "contradicciones" de Sánchez, enumerando algunas como "cuando dijo que no pactaría con Podemos o Bildu, que no indultaría a los presos del 'procés' o que no subiría los impuestos a las clases medias y trabajadoras o el precio de la luz". "No nos tome por tontos", le ha reclamado.