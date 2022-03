La entrevista de Pedro Piqueras a Alberto Núñez Feijóo en Informativos Telecinco, íntegra

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el Partido Popular, entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco

"La crisis en este momento está más en Moncloa que en el PP", asegura Feijóo

"El Gobierno actual es el peor Gobierno desde que hemos estrenado la democracia en España"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el Partido Popular, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco.

Con el futuro de su partido como tema central, lo primero a lo que se ha referido tras ser preguntado por ello ha sido, no obstante, la guerra en Ucrania y la crudeza de los ataques de Rusia: “Es toda una tragedia humana, con millones de refugiados, con una violación de los derechos humanos, de los tratados internacionales, y con un jaque a la sociedad occidental y democrática. En definitiva, estamos ante una guerra a las puertas de Europa que tiene consecuencias todavía que no conocemos en su totalidad”.

A este respecto, cuestionado sobre las declaraciones explosivas de Ione Belarra (Unidas Podemos) identificando al PSOE con los partidos del a guerra, y sobre si el PP apoyará sin fisuras a la acción del Gobierno de España con respecto a lo que ocurre en Ucrania, ha contestado: “Parece ser que los admiradores de Maduro en España son mucho más tibios condenando una invasión inhumana de Rusia contra el pueblo soberano de Ucrania, pero, en fin, lamentablemente tenemos un Gobierno atípico en el ámbito de la UE, porque una parte del gobierno no está de acuerdo con la política exterior de la UE, con las alianzas atlánticas… y además los socios de ese Gobierno tampoco lo están en el Parlamento Gallego. Los nacionalistas socios del PSOE se niegan a firmar una declaración simplemente a favor del pueblo ucraniano y de la política exterior de la UE y de la política tarantista”, ha criticado.

“Nuestra posición es clarísima: nosotros vamos a apoyar al Gobierno de España. Siempre que el Gobierno esté dentro de los parámetros de la UE, tiene el apoyo incondicional del PP”, ha zanjado.

El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo

Sobre el Partido Popular que pretende y en que se diferenciará del de Pablo Casado, el líder gallego ha señalado que “en los partidos hay momentos, hay épocas, periodos”, y el objetivo es “hacer un partido alternativo a PSOE y Podemos, con sus socios independentistas”.

“Nuestro objetivo es ocupar la centralidad de la política española. La centralidad no solamente desde el punto de vista ideológico, sino la centralidad en lo que se refiere en el respeto a las instituciones, a la Constitución y su cumplimiento en todo el territorio nacional, a la transición… En definitiva, a hablar de los problemas de la gente, a hablar de la Sanidad y de los problemas económicos enormes que tenemos”. “Estamos preparados, porque estamos convencidos de que España nos necesita. Por supuesto sabemos que probablemente no hemos hecho las cosas bien en las últimas semanas o meses. Hemos pedido disculpas, pero ahora estamos ya pensando en el futuro y hacer un congreso en el que queremos trasladar a todos los españoles que hay una posibilidad de alternancia política a un Gobierno que creo que España no se merece. Se lo digo desde el más absoluto respeto. En mi opinión, el Gobierno actual es el peor Gobierno desde que hemos estrenado la democracia en España, allá por el año 1978”.

"Pablo Casado ha hecho un buen servicio al PP y lo podrá seguir haciendo"

Analizando la situación que ha llevado al PP al congreso extraordinario y la pérdida de apoyos de Pablo Casado, Feijóo ha señalado: “No creo que debamos considerar el asunto como una traición. Lo que ha habido es una serie de errores que probablemente hemos cometido todos los que estamos en la dirección. Probablemente en los últimos meses los errores han ido in crescendo y esto ha conllevado una pérdida de confianza. Cuando hay una pérdida de confianza y una pérdida de liderazgo, hay dos posibilidades: acantonarse en el control orgánico del partido perdiendo el liderazgo social o, por el contrario, darse cuenta y poner su cargo a disposición y abrir una nueva etapa. Y creo que el presidente Casado no ha iniciado su carrera política en los últimos días ni en los últimos años. Creo que ha hecho un buen servicio al PP. Lo podrá seguir haciendo”, ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que “el momento en el que asumió la presidencia del partido, en 2018, fue un momento traumático para el PP”. “Acabábamos de aprobar el Presupuesto General del Estado y al cabo de una semana nos hacen una moción de censura. Tenemos que hacer un congreso extraordinario de forma urgente. Probablemente no ha salido todo lo bien que debería, y a partir de ahí tuvimos que hacer frente a la ruptura del centro-derecha, a Ciudadanos,Vox, etc. Han sido años muy difíciles y a medida que pase el tiempo creo que lo que ha hecho el presidente Casado son aciertos, por supuesto también errores… pero en este momento solo nos fijamos en los errores, y creo que lo lógico es fijarse en todo el espectro de aciertos y errores en esta época”.

El presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que sean expulsados quienes espiaron el asunto de los cobros de su hermano. Sobre ello, Feijóo ha señalado: “Yo no tengo ninguna propuesta de mi compañera Isabel de expulsar a nadie en concreto. Lo que sí ha pedido, y lo pediría cualquiera, es que si se han cometido actos delictivos en el partido contra su persona y honorabilidad, que se depuren y se concreten. Hasta ahora no ha habido ninguna novedad: no hay ningún hecho nuevo, ninguna actitud o documento nuevo. Entiendo que finalizada la crisis del PP, que está finalizada, insisto, estamos abriendo una nueva etapa”.

“Me da la sensación de que la crisis en este momento está más en Moncloa que en el PP”, ha subrayado.

El PP y la relación con Vox

Tras recordar Pedro Piqueras a Feijóo que su compañero González Pons hace unos días calificaba a Vox directamente como extrema derecha, y preguntándole si cree posible recuperar a los votantes del PP que se han ido a esa formación política y qué puede hacer para recuperar el partido y su personalidad y no depender ideológicamente de otros, el líder gallego ha señalado: “Este es el objetivo: definir el proyecto del PP y recuperar muchísimos votantes que han votado en las últimas elecciones autonómicas, generales o municipales a Vox. Vox no es un partido que haya surgido en los últimos meses. Vox surgió allá por el año 2014. No tuvo prácticamente ninguna incidencia en el ámbito electoral. A partir del 18 tiene una enorme incidencia y se ha reforzado. Vox tiene militantes, simpatizantes, votantes del PSOE, de Ciudadanos, del PP… Nuestro objetivo, reitero, es recuperar la centralidad en la política española. Tiene que haber un partido institucional, un partido de centro-derecha, un partido que cree en la Constitución, el estado de las autonomías, un partido europeísta. Esto es lo que somos. Este es nuestro objetivo. En Galicia lo conseguimos: ni Vox ni Ciudadanos tienen representación en el Parlamento Gallego. No la han tenido nunca. No hay un solo diputado de Vox o de Ciudadanos y tampoco hay un solo concejal de Vox en todos los Ayuntamientos gallegos".