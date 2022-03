Pedro Piqueras entrevista a Alberto Núñez Feijóo: "La crisis ahora está en Moncloa y no el PP"

"Los partidos hay momentos y períodos, el objetivo es ser un partido alternativo al PSOE y Podemos y ocupar la centralidad, el respeto a la Transición, hablar de los problemas de la gente. España nos necesita, no hemos hecho las cosas bien en los últimos meses pero pensamos en le futuro. Creo que este Gobierno es el peor desde que se estrenó la democracia. No nos lo merecemos".

Piqueras ha señalado también a Feijóo si el PP seguirá siendo el partido del no a todo y se apostará por renovar el CGPJ. Feijóo ha señalado que es el PSOE el que dice no al PP. "Al coger la hemeroteca el objetivo del PSOE es que el PP no pueda gobernar. Somos un partido de Estado, en las grandes cosas deben consensuarse. Pienso ahondar en él. Otra cosa es que el PSOE pueda sentarse con el PP debido a sus socios. A ver si le interesa al PSOE resolver problemas y no solo estar en el Gobierno.