Gabilondo pasa del 'no' a Iglesias a "Pablo, tenemos 12 días"

"Yo busco alianzas en votantes de Ciudadanos y Mas Madrid , del PSOE por supuesto para hacer una candidatura progresista y sin extremismos . No es un asunto de descalificación y menos al vicepresidente del Gobierno. Yo no concibo estas elecciones como una confrontación entre posiciones, que si fascismo, comunismo. Creo que tenemos que aglutinar fuerzas vinculadas claramente a un proyecto que tiene que ver con los problemas de los ciudadanos", así respondía Ángel Gabilondo entrevistado por Piqueras en los Informativos de Telecinco hace apenas unas semanas.

Gabilondo, al parecer ha hecho bien los números y sus asesores le han mostrado el camino, porque ha apelado a "cerrar el paso al Gobierno de Colón" y para ello, como bien dicen las encuestas tiene que echar mano a toda la franja de la izquierda, le guste o no. Así están las cosas y no cómo el "formal" y serio candidato socialista quisiera ante los 'no te quiero' del candidato de Ciudadanos, que insistió una y otra vez a Ayuso reiniciar la relación que terminó abruptamente con la fallida moción de censura en Murcia.

Del me "parece equivocado el planteamiento de Pablo Iglesias. No queremos una posición vinculada a esos extremos menos aún a los que tiene el PP. Veo un empate entre los conservadores y los progresistas, y lo que he dicho es que Cs lo que tiene que hacer es saber los votantes que dirimen esta situación". Gabilondo apela a un bloque de izquierda con Iglesias incluido, aunque ha aclarado que solo para que lo apoye, no para formar Gobierno.