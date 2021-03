Gabilondo rechaza pactar con Iglesias y da sus razones: "No queremos una opción vinculada a los extremos"

"Yo busco alianzas en votantes de Ciudadanos y Mas Madrid, del PSOE por supuesto para hacer una candidatura progresista y sin extremismos. No es un asunto de descalificación y menos al vicepresidente del Gobierno. Yo no concibo estas elecciones como una confrontación entre posiciones, que si fascismo, comunismo. Creo que tenemos que aglutinar fuerzas vinculadas claramente a un proyecto que tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. En ese sentido es en lo que estoy trabajando. A mí me parece que, por ejemplo, ningún Ayuntamiento tiene que vender vivienda pública a los fondos de inversión. Tiene que estar vinculada siempre a una vivienda social. Esto al cien por cien. Esto me interesa más que si hacemos un debate ideológico. Tenemos que ir a asuntos concretos que preocupan a la ciudadanía. Hay mucha vulnerabilidad. Hay un millón y medio de personas en Madrid que viven con 900 euros o menos. Es imposible”.