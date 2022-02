Después de la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el discurso en modo de despedida del líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, parecía que iba a bajar la forma y el tono de la sesión de control al Ejecutivo, pero no ha sido así.

No obstante, también se han escuchado duras críticas incluso por parte del Ejecutivo. Algunos diputados han preferido mostrar su preocupación por lo que consideran un ensañamiento con la figura de Casado.

Las más duras, sin duda, han sido las ministras de Unidas Podemos. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha dicho que lo del PP son "cortinas de humo para que no se hable de su corrupción y de sus miserias". Antes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha dirigido a la bancada de enfrente para que recriminarles que "la política no es lo que estamos viendo estos días en el PP. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar".