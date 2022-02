Pablo Casado no dimite y luchará con los barones: convoca para el lunes la Junta Directiva Nacional del PP

Lo que significa dos cosas: que Pablo Casado no dimite, como le piden muchas voces en el PP y más concretamente los barones más significativos -Feijóo a la cabeza- y batallará a la hora de convocar o no un Comité Extraordinario o celebrar el Congreso en Julio, que es lo que desea Casado. Eso le daría tiempo para ver el recorrido de sus ataques a Ayuso, un tiempo que no tiene el PP que se hunde en las encuestas.

En las baronías no ha sentado bien esta decisión de Pablo Casado, consciente de que destituir a Teodoro García Egea ya no le vale. "La junta directiva lleva sin convocarse desde julio y corresponde hacerlo cada cuatro meses. Lo que están anunciando es una reunión de un órgano. Eso no es una decisión", se quejan. Querían que hubiese dimitido este lunes. Pero no lo ha hecho.