De producirse tal caso, aunque la echasen, su puesto a priori no peligraría “salvo que hubiese movimientos en la asamblea de otros partidos o del suyo propio”. Lo explica 65yMás tras entrevistar al asesor electoral Marcos de la Morena, quien recuerda que Ayuso “es la persona que han elegido los diputados para presidir la comunidad”.

De expulsarla, explica, se mantendría como diputada , si bien “ debería presentarse al grupo independiente ”. No obstante, como el Gobierno está conformado, “no habría cambios, salvo que la persona que pusiese el PP en su puesto quiera disputar la presidencia de la comunidad ”.

“Se le cambiaría de despacho en la Asamblea, pero como su cargo en la Comunidad de Madrid fue votado en la cámara, ya no se podría dar marcha atrás, lo mantendría hasta una eventual moción de censura si no quiere dimitir", explica de la Morena al citado medio, donde precisa que no hay precedentes de este tipo a este nivel, aunque sí se ha visto a nivel local.