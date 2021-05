Los resultados de la noche electoral en la Comunidad de Madrid tuvieron su primera 'víctima' política en el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. El líder del partido morado y ex vicepresidente segundo del Gobierno anunció que dejaba la política tras siete años liderando el partido. Su anuncio de dejar todos sus cargos políticos deja abierta la sucesión al frente de Unidas Podemos.



"Dejo todos mis cargos. Dejo la política, entendida como política de partido e institucional", aseguraba Iglesias al filo de las 23.30 del 4 de mayo, tras confirmar los resultados electorales el incontestable triunfo de la derecha en Madrid. Aunque Pablo Iglesias seguiría siendo el secretario general de Podemos hasta que se convocaran las primarias para elegir la nueva directiva del partido (previstas para 2023), su decisión está tomada. Por eso, Iglesias ha convocado este mismo martes una reunión urgente de la ejecutiva del partido para anunciar su decisión de dejar ese cargo orgánico que, seguramente, será efectiva de manera inminente.



"No voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir", dejó claro Iglesias en su comparecencia y tuvo palabras para la mejor posicionada para asumir el liderazgo de Podemos, la actual vicepresidente tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo. "Hay un gran equipo en el Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Puede ser la próxima presidenta del Gobierno". Sin embargo, Díaz no se ha pronunciado todavía sobre la posibilidad de presentarse como alternativa a liderar la formación morada, a pesar que Pablo Iglesias ha sugerido esa posibilidad desde que dejara el Gobierno hace un mes.