El PP urge a González Laya a explicar la "confiscación" de respiradores por Turquía: "No puede rendirse"

La secretaria de Política Internacional del PP, Valentina Martínez , ha urgido el sábado a la ministra de Asuntos Exteriores , Arancha González Laya , a ofrecer explicaciones cuanto antes en el Congreso sobre "la confiscación" de respiradores por Turquía y le ha recalcado que "no puede rendirse en una negociación en la que reclama lo que es suyo". A su entender, lo ocurrido refleja la "tremenda debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no está a la altura de los españoles.

La ministra reconoció que en los últimos días el Gobierno turco "ha estado poniendo restricciones a las exportaciones de productos sanitarios de amplio espectro" y añadió que lo que ha "garantizado" el Gobierno turco a España es que "en un plazo prudencial, en unas semanas", el cargamento de respiradores se volverá a poner a disposición de España, aunque no especificó fecha aproximada.

La diputada del PP ha afirmado que su partido no puede "tolerar que el Gobierno se rinda". "No están a la altura de los españoles", ha proclamado, para añadir que los sanitarios y servicios esenciales trabajan cada día al máximo de sus fuerzas y el Ejecutivo "no puede ser menos".