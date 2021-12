Un profesor propone apedrear la casa de un niño cuyos padres pidieron el porcentaje legal de clases en castellano en Cataluña

Un exdocente catalán independentista ha invitado en las redes sociales a apedrear la casa de un niño , cuyos padres pidieron el porcentaje legal de clases en castellano. En el mensaje, el profesor termina pidiendo "que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian".

"La pedagogía no puede estar en manos de los tribunales, los tribunales no pueden decidir cómo enseñar y cómo educar", ha insistido el conseller, que ha tachado la resolución del TS de injerencia de los tribunales en cuestiones que no les corresponden.