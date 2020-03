El Congreso da luz verde al estado de alarma hasta el 11 de abril ya de madrugada

Luz verde del Congreso . Toda España seguirá en estado de alarma hasta el próximo 11 de abril para frenar el coronavirus . Hasta pasadas las dos de la madrugada han estado debatiendo en el hemiciclo. La prórroga del estado de alarma ha contado con el apoyo de PP a pesar de las duras críticas de Pablo Casado a la gestión de Sánchez. Esquerra, Junts per Cataluña, EH Bildu y la CUP se han abstenido.

El pleno ha durado 12 horas ininterrumpidas y el estado de alarma se prorroga hasta el 11 de abril con el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara: 321 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe), ninguno en contra y 28 abstenciones de Esquerra, Junts per Cataluña, EH Bildu y la CUP.

“Le apoyaremos pero no nos falle otra vez”, le ha dicho el líder del PP, Pablo Casado, que ha cuestionado la eficacia del Ejecutivo en la crisis del coronavirus. Considera que no está protegiendo a los sanitarios y que la manifestación del 8 de marzo fue una imprudencia.