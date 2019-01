Miles de personas protestan ante el Parlamento andaluz contra la presencia de VOX en el Gobierno

La concentración convocada por grupos y organizaciones feministas se reúnen en los aledaños de la sede institucional del Parlamento coreando consignas como "en igualdad ni un paso atrás" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento", en alusión a las propuesta abanderadas por VOX de no apoyar las ayudas sociales contra la violencia machista.

Afuera, en las calles los manifestantes corean 'Nuestros derechos no se negocian', "en igualdad ni un paso atrás", "no estamos exagerando, nos están asesinando", "somos el grito de las que ya no están" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento" con globos violetas y banderas arco iris.