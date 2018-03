Reaparece en público Puigdemont para presentar un documental sobre Cataluña

El expresidente ha asegurado en una entrevista para el 'Tribune de Genève', que actuaría de manera "diferente" si se repitiese el proceso independentista y "no suspendería la proclamación de independencia" porque dice que el Gobierno le tendió una "trampa".

Además, el lunes el líder de JxCat aprovechará el viaje para reunirse con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel con la que abordará la agenda política actual, pero no negociará la investidura. "No he venido a ver a Anna Gabriel para desencallar ninguna negociación ni para negociar nada", ha afirmado en declaraciones a los medios en Ginebra.



Este encuentro se producirá después de que JxCat se haya ofrecido a la CUP a llevar a cabo una moción de confianza a mediados de legislatura para conseguir cerrar ahora un pacto de investidura.