¿Qué fue la Marcha Verde?

El conflicto llega a nuestros días

Que España descolonizara el Sahara Occidental no quiere decir que reconociera la soberanía de Marruecos sobre la ex colonia. De hecho, su soberanía sigue en duda actualmente. El Sáhara Occidental se sienta en las Naciones Unidas y es uno de los diecisiete integrantes de la lista de territorios no autónomos de ONU bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización.



Todavía, a día de hoy, para la ONU la potencia administradora sigue siendo España, dado que la organización opina que no se ha terminado de producir el proceso de descolonización, ya que queda pendiente el referéndum de autodeterminación, cuya resolución sigue en vigor. Aunque España ha renunciado a toda responsabilidad internacional sobre el territorio. Su soberanía es reclamada actualmente por el Reino de Marruecos, pero también por la República Árabe Saharaui Democrática, la organización política creada por el Frente Polisario.