Quim Torra, sobre la gestión de la pandemia: "La culpa es de Madrid, por eso queremos ser independientes"

Concretamente, todo se ha producido tras un choque con el secretario general del PSC, Miquel Iceta, a propósito de la gestión de las residencias, algo que ha derivado, de forma genérica, en la gestión global de la pandemia: “Usted me acaba de hacer esta pregunta: ‘¿Cómo confiamos en un Gobierno que no sabe qué pasa en las residencias? Pero escuche, ¿cómo confía usted en su Gobierno de Madrid? Porque no tenemos ni idea de lo que ha pasado en las residencias españolas; todavía no tenemos los datos de lo que ha sucedido en las residencias españolas. ¡Es que es muy fuerte! ¡Es que es muy fuerte! Sí, sí, es un axioma que le compro: “La culpa es de Madrid, es evidente, por eso queremos ser independistas, ¿eh? No tenga ninguna duda, este es un idioma que le compro sin ningún tipo de duda”, le ha dicho.