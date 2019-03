Torra seguirá la recomendación del Síndic pero él no ordenará retirar los lazos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado la tarde de este miércoles que se seguirán las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre retirar los lazos amarillos y 'esteladas' aunque el presidente "no da ni dará" ninguna orden para que se retiren durante el periodo electoral tal como le ha exigido la Junta Electoral Central (JEC).

Según un comunicado de la Oficina del presidente, Torra ha reiterado su convencimiento de que "los lazos amarillos no son un símbolo partidista", pese a que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, le haya recomendado que acate el acuerdo de la JEC y retire los lazos y 'esteladas'.



Torra ha reafirmado su compromiso "con la libertad de expresión en el espacio público, que no ha de ser neutral, sino libre", y ha resaltado que los lazos amarillos son un símbolo de recuerdo y reconocimiento con personas injustamente alejadas de su sociedad, en sus palabras.



El presidente ha expresado su respeto a la institución del Síndic de Greuges, como organismo independiente y propio de Cataluña, a quien le pidió que emitiera un informe sobre la cuestión.



El martes 12 de marzo, Torra pidió opinión verbalmente al Síndic sobre la prohibición de exhibir lazos en edificios de la Generalitat y decidió no retirarlo de la fachada del Palau de la Generalitat en el plazo marcado por la JEC y envió alegaciones al día siguiente.