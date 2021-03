Irene Montero , ministra de Igualdad, va a frente diario. Si un día hay que apagar el fuego con Carmen Calvo, supervisora para que los textos de Igualdad no traspasen líneas legales y políticas , ahora Ayuso ha cancelado uno de sus actos, vía Consejería de Educación, para evitar un acto político en un instituto en horario escolar y en pleno covid. No parecen ser fans Montero de Ayuso y al revés ni siquiera en el día de la mujer. Los hechos se han producido el mismo día que se sabe que el tema de la niñera del matrimonio de Podemos va a seguir su marcha judicial.

Las mismas fuentes señalan que la Comunidad de Madrid ha suspendido la visita porque entiende que la ministra de Igualdad pretendía hacer " un acto político" y no quiere "permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han precisado que no autorizaron el acto ya que no se facilitaban "detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración" del mismo lo que "podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos".

Tampoco se especificaba, según indican, el número de personas que acudiría para "determinar si se vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos". Según añaden, esta es la información que se solicita ante cualquier acto de estas características, por lo que puntualizan que "no se ha hecho ninguna distinción". En el caso concreto de esta visita al IES Gómez Moreno también señalan que desconocían si había un acompañamiento de medios de comunicación. Las mismas fuentes de la Consejería de Educación añaden que la decisión de no permitir el acto se comunicó "con antelación suficiente", el pasado 2 de marzo, a la directora del instituto.