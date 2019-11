Los independentistas suman un escaño pero siguen sin ser mayoría tras la sentencia del procés

Las fuerzas independentistas logran el 42% de los votos, más apoyo que en abril, pero a pesar de la sentencia del procés y la agitación en las calles, no consiguen la mayoría de escaños, aunque sacan pecho. “Volvemos a mostrar nuestro compromiso de no dar nuestros votos a cambio de nada y no investir a Pedro Sánchez a cambio de nada”, dijo ayer Laura Borrás. Portavoz de JxCAT.