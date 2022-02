Los resultados de la primera autopsia de Esther López no arrojan luz sobre qué pudo ocurrirle

La autopsia practicada al cuerpo de Esther López, la mujer de 35 años cuyo cadáver fue encontrado este sábado cerca de una carretera de acceso a la localidad de Traspinedo (Valladolid) donde vivía no ha arrojado luz sobre lo ocurrido por el momento, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer si su muerte fue violenta o no. Queda por determinar, incluso, si su cuerpo fue colocado posteriormente o no en el lugar del hallazgo. En la primera inspección del cadáver no se apreciaron signos externos de violencia, sostienen fuentes próximas a la investigación.