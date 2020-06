El Rey Felipe defiende la "capacidad de superación" de España y lanza al mundo un mensaje de confianza

"No ignoremos las dificultades y mantengamos la voluntad de mejora continua, para superarlas; y no olvidemos nunca que juntos, con realismo y coraje, sabremos salir adelante y colocarnos en el buen lugar que como nación nos merecemos". Esas han sido las palabras del Rey Felipe VI en la clausura del acto de presentación de la campaña 'Spain for Sure' (España seguro que sí), presentada junto al Gobierno y las organizaciones empresaliares, y que cuenta con una veintena de personalidades del deporte, la empresa, la investigación y la gastronomía para decir al mundo que España es un país seguro para el comercio y la inversión.