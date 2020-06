Fernando Simón: “Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos, este viernes daremos datos más fiables y seguros”

Más de la mitad de los nuevos casos tienen identificado su origen

Precisamente, a este respecto, ha insistido en que “estamos ahora mismo en una situación en que claramente por encima de la mitad de los nuevos casos son casos de los cuales se tiene identificado su origen a partir de un caso conocido ”, lo cual, ha destacado, es fundamental porque “van garantizando que la transmisión comunitaria residual es cada vez menor ”. “Cada vez vamos identificando mejor los casos, los contactos, y por lo tanto ya nos podemos concentrar en los brotes que vamos dando y ya podemos olvidarnos de esa transmisión comunitaria que es difícil de identificar porque no podemos identificar ni las cadenas de transmisión ni el origen, y por lo tanto no podemos aislar ni casos ni contagios, y eso nos pone en un problema a la hora de controlar la transmisión”, ha dicho.

52 fallecidos en los últimos siete días

Recomienda "no moverse entre provincias cuando no es necesario"

Tras hacer un breve inciso al respecto de los test masivos efectuados por Torrejón de Ardoz, en Madrid, aseverando que "pueden ser muy fiables" y que la presencia de anticuerpos en el 20% de la población no le sorprende dado que el municipio fue uno de los "epicentros" de la pandemia, Fernando Simón ha dejado un titular significativo e importante al respecto de la movilidad entre provincias y las competencias de las comunidades autónomas una vez decaiga el estado de alarma, llegando a recomendar a los ciudadanos no salir de la provincia si no es necesario. Concretamente, ha dicho: "La movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez se acaba el decreto de alarma no se puede restringir pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias, hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero".