Romeva niega ser independentista y dice que es un experto en resolución de conflictos

El exconsejero catalán de Asuntos Exteriores Raül Romeva ha defendido durante su declaración este martes ante el tribunal del 'procés' en el Tribunal Supremo que la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía "no es un alzamiento" y que "la únicas armas fueron las de la Guardia Civil". Cree que el derecho de autodeterminación no va en contra de la Constitución.

También se ha referido Romeva a la ausencia de violencia en relación a la jornada del 1-O, cuando desde el Govern llamaron a la ciudadanía a participar " libre y obviamente de forma no partidista" . La situación según ha reconocido el exconsejero fue "tensa en el sentido de preocupación pero había una firme determinación cívica y pacífica de llevar a cabo el derecho a voto ", y el único uso de la violencia de forma injustificada fue a su juicio el empleado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Imita a Junqueras y solo contesta a su abogado

Romeva ha realizado estas afirmaciones en respuesta a las preguntas de su abogado Andreu Van Den Eynde, tras rechazar responder a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox , a la que se ha referido veladamente en un momento de su diatriba, que ha tenido un carácter muy político y que no ha sido cortada por el tribunal.

El punto de inflexión para "estar independentista" lo ha situado el exconsejero en 2010 , cuando según ha relatado se bajó "del barco del federalismo" para subir al de la república catalana a causa de la sentencia de Estatut, que ha calificado de "dramática" y obra de "un tribunal politizado" de tan sólo diez magistrados, al no sustituirse a los recusados o que habían fallecido.

"Me defino como demócrata, republicano y europeísta y ahora "estoy" independentistas porque defiendo un derecho basado en la no discriminación que no va contra nadie", ha manifestado, para añadir que mientras quienes defienden "unos valores por encima de una circunstancia" están siendo juzgados, "quienes amenazan la Europa de los derechos y las libertades se sientan en el banquillo de la acusación", en clara alusión a Vox.