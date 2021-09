Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional: el parón pudo ser "por el proceso de desgasificación"

El vulcanólogo ha narrado lo que ocurrió este lunes: "De repente se paró, no del todo nunca porque siempre hubo emisión de cenizas, pero con pulsos muy pequeños". Esa situación duró hasta las siete de la tarde, cuando comenzó a emitir de nuevo lava. "La situación ahora es que lleva desde las siete de la tarde emitiendo gran cantidad de lava y que se inyectó de nuevo en la colada".

Sobre las teorías de que el parón podría deberse a un tapón de magma, el experto mantiene la calma: "Es muy difícil todavía saber con certeza lo que ha pasado , lo más seguro es que sea por el proceso de desgasificación". "Tenemos que interpretar todo eso porque lo más probable es que simplemente el proceso de desgasificación no es constante y quedó en un simple parón".

"Se produjo a más de 11 kilómetros, no son superficiales, que es lo que nos podría preocupar", informa. Sin embargo, aclara que no se puede descartar ninguna teoría en estos momentos: "Se desalojó una parte del sur porque no se puede descartar nada".