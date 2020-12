Salvador Illa: "Estoy listo, preparado para gobernar Cataluña"

Salvador Illa dijo eso de no es no. Sin inmutarse. En TVE. Y 24 horas después aceptó la candidatura del PSC para presidir Cataluña. Las elecciones del 14 de febrero son ahora su reto como lo fue frenar la pandemia, ahora cerca ya de su tercera ola: "Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura". Palabra de Illa. "Me lo tomo como un acto de servicio", ha dicho en su intervención telemática en el Consell Nacional del PSC, que aprobará las listas de los socialistas a las elecciones, en la que ha afirmado que es un servidor público y que quiere estar donde pueda ser más útil.