La crisis diplomática de Ceuta ha centrado la sesión de control al Gobierno en el Congreso . Si el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo de no estar a la altura de un problema diplomático que se veía venir, Pedro Sánchez , le ha afeado su falta de apoyo: “ Usan una crisis histórica con Marruecos para intentar derribar al Gobierno de España y no lo van a lograr”.

“Usan una crisis histórica con Marruecos para intentar derribar al Gobierno de España y no lo van a lograr. No es leal con el Gobierno, ni con el Estado, ni con los españoles. Queremos saber de qué lado está la oposición”, ha sentenciado Sánchez. Palabras que le han valido un destacado aplauso de la bancada socialista, aunque no tan grande como le han dedicado los populares a Casado.