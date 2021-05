Marruecos y España: una crisis diplomática en carne viva que no se cura

Este episodio se produce después de que el pasado 22 de abril se desvelara que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali , se encontraba hospitalizado en Logroño por coronavirus, lo que ha sido justificado por el Ejecutivo por motivos humanitarios. Unos motivos que no fueron suficientes para Marruecos que lo calificó de deplorable y llamó al embajador español para pedir explicaciones.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han sido objeto de tensión por parte de Marruecos . Entre los puntuales desencuentros, un momento complicado tuvo lugar al aprobarse los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, en 1994, que obtuvo como respuesta una ofensiva diplomática de Rabat al solicitar a la ONU la “devolución” de las ciudades. De nuevo las relaciones quedaron enturbiadas el 2 de noviembre de 2007 cuando Marruecos anunció la llamada a consultas de su embajador en Madrid, tras anunciarse la primera visita de los Reyes a estas dos ciudades autónomas, la primera en 32 años. Tres meses después se normalizaron las relaciones con la vuelta del embajador marroquí. La última reivindicación la hizo en diciembre de 2020 el primer ministro, Saadedin Otmani, que provocó una respuesta rápida del Ejecutivo español con la frase "no hay tema" así como el requerimiento de la embajadora marroquí, Karima Benyaich, para dar explicaciones.

CONFLICTO DE PEREJIL

El 11 de julio de 2002 el islote de Perejil situado frente a las costas de Marruecos no muy lejos de Ceuta fue ocupado por efectivos marroquíes que justificaron esta acción dentro de su "lucha contra la emigración ilegal y el terrorismo en el Estrecho". Apenas una semana después y en medio de una intensa ofensiva diplomática, tropas españolas recuperaron de forma pacífica el islote deshabitado. La reconciliación entre ambos países no llegó hasta el 30 de enero de 2003 cuando, tras quince meses de hostilidades, anunciaron el regreso de sus embajadores.

Las relaciones volvieron a tensarse el 15 de diciembre de 2009 cuando la activista saharaui Aminetu Haidar llegó al aeropuerto de Lanzarote desde El Aaiún tras ser expulsada por las autoridades marroquíes que la detuvieron el día anterior cuando venía de Nueva York. La policía magrebí le requisó el pasaporte al negarse a poner en la ficha de control la nacionalidad marroquí, y después de amenazar con no dejar aterrizar el avión si intentaba regresar a El Aaiún. Permaneció en huelga de hambre 32 días hasta que, tras intensas negociaciones diplomáticas entre España y Marruecos, Rabat permitió su regreso el 17 de diciembre.

Una crisis diplomática que se veía venir

Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que las crisis migratorias "responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto". Sin embargo, la avalancha de inmigrantes desde territorio marroquí llega después de las protestas de las autoridades de Marruecos por la presencia en España de Ghali. Hace una semana y después de varias quejas públicas, el Gobierno marroquí ya advertía a España de que no debía de "minimizar el impacto grave" de la crisis provocada por la presencia del líder del Frente Polisario y decía que tomaba nota de que no les hubieran informado previamente pese a que se argumentara que se le había acogido por razones humanitarias.

Por su parte, aunque el Gobierno afirmó que no hubo ninguna queja formal de Marruecos, en este país no sentó bien la defensa que seguía manteniendo el ya exvicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental.

Carmen Calvo habla de agresión

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera que España ha sufrido "una agresión" a sus fronteras que no puede formar parte de las buenas relaciones con Marruecos. Calvo ha interpretado así la avalancha de inmigrantes irregulares que han llegado a Ceuta desde territorio marroquí y que ha analizado en el Palacio de la Moncloa el comité de seguimiento de la situación creado horas antes por el Consejo de Ministros.

Moncloa ha informado de que en este primer encuentro del comité se han analizado las líneas generales de trabajo para abordar la situación creada. Calvo ha señalado que lo ocurrido "es una agresión a nuestras fronteras, y eso -ha subrayado- no puede formar parte las buenas relaciones con Marruecos". Pero ha asegurado que esas buenas relaciones se van a seguir manteniendo porque España y Marruecos son países vecinos y cercanos.

El Frente Polisario pide no caer en la trampa de Marruecos

El representante del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, ha pedido este jueves al Gobierno "no caer en la trampa de Marruecos", porque utiliza la presión migratoria como "herramienta de presión internacional". En declaraciones a EFE, Arabi ha comentado así la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, que "nada tiene que ver" -sostiene- con el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño desde el pasado mes de abril por coronavirus.

En cuanto a la salud del "presidente saharaui", Arabi ha asegurado que "entre ayer y hoy" ha salido de la unidad de cuidados intensivos, y se encuentra en "proceso de recuperación". La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se mostró convencida de ese ingreso por "motivos puramente humanitarios" no afectaría a las relaciones con Marruecos. Arabi rechaza que la crisis tenga su origen en la hospitalización de Ghali. "Es una estrategia más de Marruecos y entra dentro de su política de presión que siempre ha ejercido para condicionar a los demás", ha asegurado tras señalar que "ya desde noviembre, Marruecos estaba presionando y enviando a su gente a Canarias".

Por eso, ha aconsejado a España "no caer en la trampa de Marruecos" ya que el Gobierno podría verse abocado a "consultar previamente con Marruecos cualquier decisión que tome, incluso las relativas al derecho Internacional Humanitario".

30 millones a Marruecos para controlar fronteras

El Gobierno ha adoptado hoy un acuerdo por el que se concede una ayuda a Marruecos para pagar el despliegue policial en la lucha contra la inmigración irregular. La citada ayuda, que no especifica la referencia del Consejo de Ministros, es de 30 millones de euros, según afirmó hoy el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Según la referencia de Moncloa, en el ámbito del Ministerio del Interior, se ha aprobado un acuerdo "por el que se autoriza la concesión de una ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos".

En este sentido, ha explicado que esta ayuda no es solo para la cooperación con Marruecos, sino también para todos los países de origen y tránsito con los que, ha dicho, España tiene equipos conjuntos de investigación. "Tenemos policías y guardias civiles destinados y con los que cooperamos y nos coordinamos en los términos anteriormente indicados", ha remachado el ministro del Interior. En este sentido, ha alegado que "todo eso tiene un presupuesto y unos gastos necesarios y precisos y obedece a eso y no obedece a ninguna otra circunstancia concreta, sino que es consecuencia palmaria de la cooperación y coordinación necesaria y precisa, lo mismo que acontece en los distintos programas que vienen desarrollados en el marco de la UE y no solo en la lucha contra la inmigración ilegal, sino contra las organizaciones criminales, contra el terrorismo en la zona del Sahel". El ministro ha insistido que España tiene en esos países un despliegue importante, por lo que esas ayudas son consecuencia de la cooperación y coordinación en "proyectos objetivos, concretos y sólidos para luchar contra la criminalidad organizada como contra la inmigración ilegal". Algunos lo verán como el primer pago para cerrar una herida cada vez más abierta.