Sánchez sugiere que no ve problema en que el rey emérito vuelva a España y Podemos pide investigarle

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha remitido este viernes a la Casa Real ante la posibilidad de que el rey Juan Carlos pueda regresar a España estas navidades, pero ha sugerido que no ve ningún problema para ello y que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español. Ya lo dejó claro en la entrevista concedida a Informativos Telecinco donde defendió un PSOE dentro del respeto a la Monarquía Parlamentaria y donde especificó que aquí se habla de personas no de instituciones.

Sánchez ha sido preguntado por el rey emérito en su conferencia de prensa en Bruselas y, al plantearle si don Juan Carlos podría regresar en Navidad, y si eso podría afectar a la imagen de la Corona, se ha remitido a Zarzuela pero ha recordado que no tiene ninguna causa abierta por la Justicia y que él mismo, al anunciar que salía de España, dijo que volvería si se requería su presencia.

En este contexto, ha subrayado que don Juan Carlos no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que otros ciudadanos, una apreciación que ha dicho que hacía ante las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que dijo que el anterior jefe del Estado no es un ciudadano más ante la ley.

No parece que opinen lo mismo sus socios de Gobierno de Podemos que en palabras de Echenique apuestan por una República plurinacional en la que tanto País Vasco como Cataluña se sientan cómodos. No ayuda tampoco al presidente el vídeo de Podemos comparando a la Casa Real con la serie Narcos.

Calvo ha indicado que los partidos en una democracia son libres de tener ideas y propuestas políticas , pero la viabilidad de una propuestas de esas características por parte de un partido como Podemos "es poca", teniendo en cuenta la fuerza electoral que tiene, y que hay grupos electoralmente con más fuerza que "no están en eso".

"Ha hecho ejercicio de un derecho acorde a la normativa, y no me merece mayor reflexión. No es ni la primera ni la última persona en España que hace regularización fiscal, un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico", ha manifestado ante la prensa tras la presentación de la programación navideña.